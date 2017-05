Trump sa po návrate do USA dočkal ostrej kritiky od médií

Americký prezident Donald Trump a prvá dáma USA Melania Trumpová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 28. mája (TASR) – Americký prezident Donald Trump sa vrátil zo svojej prvej zahraničnej cesty a americké médiá uvádzajú, že prišiel tak, ako aj odišiel. Ukázal svoju neokrôchanosť a neurovnal nezhody so spojencami. Problémy, ktoré doma zanechal, sa medzitým navyše zväčšili.napísal denník The New York Times.Podľa denníka Washington Post ponúkla zahraničná cesta prvý dlhší a často nefiltrovaný pohľad na Trumpa na svetovej scéne.napísali noviny.Washington Post ostro skritizoval Trumpovo vystupovanie, myslí si, že bol neohrabaný.napísal denník a pripomenul, ako sa Trump opýtal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aký je protokol, keď počas privítacej ceremónie kráčali po červenom koberci na letisku.Denníky Washington Post a New York Times a spravodajská televízia CNN si všimli rozdiely v správaní prezidenta na rôznych miestach jeho cesty.uviedol Washington Post.V Bruseli podľa denníka vyzeral Trump často znudený. Keď sa pri rečníckom pulte striedali štátnici, bol neposedný a mrvil sa na stoličke, pozeral sa do hore do neba a potom zase dole na nohy.zhodnotil Washington Post.Podobne stanice CNN uviedla, že v Saudskej Arábii a v Izraeli vyzeral Trump v pohode. Veci sa však podľa nej skomplikovali po príchode do Európy.uviedla spravodajská televízna stanica.Na skupinových fotografiách sa podľa nej Trump týčil nad väčšinou lídrov, a keď s nimi kráčal, hrdo zdvíhal bradu. Táto na verejnosti prezentovaná sebadôvera však mohla byť v rozpore s tlakom, ktorému čelil pri neverejných rokovaniach s lídrami, s ktorými sa na viacerých veciach nezhodol a niekedy bol jediný spomedzi všetkých, ktorý mal iný názor.The New York Times napísali, že na Blízkom východe bol Trump mierny, no v Európe sa prerážal lakťami.napísali noviny.Teraz sa prezident podľa médií vrátil späť k problémom a škandálom, ktoré pred vyše týždňom zanechal vo Washingtone.napísal Washington Post.Podobne televízia CNN uviedla, že Trump sa vrátil do Washingtonu, kde naňho čaká "búrka kontroverzií".napísali The New York Times.Podľa CNN možno z Trumpovej prvej zahraničnej cesty vyvodiť päť vecí. Po prvé, bez ohľadu na to, ako ďaleko cestuje, nemôže uniknúť ruskej kontroverzii. Po druhé, terorizmus je naďalej jeho prioritnou problematikou. Po tretie, potvrdil svoj prístup 'Amerika na prvom mieste'. Po štvrté, potvrdil spojenectvo USA a štátov Perzského zálivu, ale ľudské práva dal na zadné sedadlo. Po piate, na svetovej scéne si stále hľadá pevnú pôdu pod nohami.Sám Trump označil svoju cestu za skutočne historický týždeň, počas ktorého mal fantastické rozhovory so svetovými lídrami.