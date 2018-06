Trump sa počas júlovej návštevy Británie stretne aj s kráľovnou

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 21. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa počas svojej júlovej návštevy Veľkej Británie stretne s kráľovnou Alžbetou II. Pre spravodajskú stanicu Sky News to vo štvrtok potvrdil veľvyslanec USA v Londýne Robert Johnson.Trump pricestuje na pracovnú návštevu Londýna 13. júla, pričom to bude jeho prvá cesta do tejto krajiny od jeho zvolenia za šéfa Bieleho domu v roku 2016. Nejde však o štátnu návštevu so všetkými príslušnými poctami, upozorňuje Sky News. Stretnutie Trumpa s panovníčkou by teda nebolo nutnosťou.Johnson však uviedol, že hoci program Trumpovej návštevy ešte nie je konečný, prezidentov pobyt bude zahŕňať stretnutie s kráľovnou na Windsorskom hrade, ktorý bude v daný deň uzatvorený pre verejnosť. Trump sa stretne i s britskou premiérkou Theresou Mayovou, ktorá ho pozvala počas návštevy Bieleho domu vlani v januári.Petíciu proti návšteve Trumpa v Spojenom kráľovstve podpísalo viac než 1,8 milióna Britov.