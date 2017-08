Trump sa podľa médií chystá na dovolenku

Americký prezident Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 3. augusta (TASR) – Americký prezident Donald Trump by sa mal v piatok vydať na dovolenku. Naznačuje to oznámenie Federálneho úradu pre letectvo (FAA), na ktoré upozornili viaceré americké médiá.Úrad vydal pokyny pre leteckú dopravu v oblasti nad mestom Bedminster v štáte New Jersey. Práve tam má šéf Bieleho domu súkromné golfové ihrisko a rekreačné sídlo, kam s rodinou po minulé roky chodieval na letnú dovolenku.Letecké obmedzenia boli vydané na obdobie od 4. do 21. augusta. Samotný prezident zatiaľ svoje dovolenkové plány neprezradil.Washingtonský spravodajský portál The Hill upozornil, že hoci si Trump možno pôvodne naplánoval oddych od 4. augusta, v skutočnosti môže zostať v Bielom dome dlhšie. Len pred niekoľkými dňami totiž požiadal senátorov, aby odložili začiatok svojich letných prázdnin, pokým neschvália zákon o zdravotnom poistení. Predseda Senátu mu vyhovel a začiatok prázdnin posunul o dva týždne.Prázdniny sa mali zákonodarcom začať minulý týždeň. Z Washingtonu však odišli len členovia Snemovne reprezentantov, dolnej komory Kongresu, ktorí stihli schváliť návrh na čiastočné zrušenie zákona o dostupnej zdravotnej starostlivosti, známy ako Obamacare. Cez Senát, hornú komoru Kongresu, takýto návrh zatiaľ neprešiel.Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Huckabeeová-Sandersová ešte pred dvoma týždňami povedala, že prezidentský štáb plánuje zostať vo Washingtone, pokým bude zasadať Senát a nebude dokončené schvaľovanie spomínaného zákona.Luxusný golfový klub Bedminster sa nachádza približne 70 kilometrov západne od mesta New York, na odľahlom mieste na vidieku s rozľahlými lúkami a lesmi. Daná oblasť je známa jazdením na koňoch a poľovaním na líšky.Trump si uvedené sídlo kúpil v roku 2002 a s rodinou tam odvtedy zvykol tráviť letné dovolenky.V roku 2009 sa stal Bedminster miestom svadby jeho dcéry Ivanky s Jaredom Kushnerom.Klub má 36-jamkové golfové ihrisko, kryté tréningové centrum, niekoľko tenisových kurtov, vyhrievaný 25-metrový bazén, basketbalové ihrisko, fitnes centrum, luxusné ubytovacie priestory, klubovňu, reštauráciu a konferenčné centrum. Na pozemku sú tiež domy Donalda Trumpa a jeho rodiny. Nechýba ani plošina na pristávanie vrtuľníkov.