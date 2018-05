Trump sa pred schôdzkou s Kim Čong-unom stretne s Mun Če-inom

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 5. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa ešte pred ohlásenou schôdzkou so severokórejským vodcom Kim Čong-unom stretne vo Washingtone s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom, uviedla juhokórejská agentúra Jonhap, odvolávajúc sa na informácie zverejnené Bielym domom.Ich stretnutie sa uskutoční 22. mája v Bielom dome.uvádza sa vo vyhlásení Bieleho domu. Prezidenti budú taktiež diskutovať o nadchádzajúcej schôdzke prezidenta Trumpa so severokórejským lídrom Kim Čong-unom.Očakáva sa, že Mun oboznámi Trumpa s výsledkom jeho minulotýždňového historického stretnutia s Kim Čong-unom. Lídri Severnej a Južnej Kórey sa 27. apríla stretli na historickom summite v demilitarizovanej zóne medzi oboma krajinami, konkrétne v pohraničnej dedine Pchanmundžom, kde ohlásili kroky smerujúce k oficiálnemu ukončeniu kórejskej vojny a zbaveniu Kórejského polostrova jadrových zbraní.Trump v piatok vyhlásil, že termín a miesto jeho historického stretnutia so severokórejským vodcom Kim Čong-unom sú už stanovené. Americký prezident navrhol hranicu medzi Kóreami ako možné miesto pre stretnutie s Kimom.Mun a Trump tiež viedli rozhovory na okraj Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov, ktoré sa konalo v septembri minulého roku v New Yorku.