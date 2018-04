Trump sa pred summitom s Kimom môže stretnúť s Mun Če-inom

Na snímke zľava Kim Čong-un, Mun Če-in a Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 26. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump by sa ešte pred nadchádzajúcim summitom s severokórejským vodcom Kim Čong-unom mohol stretnúť s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom. S odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa Bieleho domu o tom vo štvrtok informovala agentúra Reuters.Mun Če-in sa s Kim Čong-unom zíde už v piatok na očakávanom summite Kóreí, ktorý sa bude konať v dedine Pchanmundžom, ležiacej v pohraničnej demilitarizovanej zóne medzi oboma Kóreami. Trump by sa mal s Kimom stretnúť koncom mája alebo v júni.Zdroj Retersu uviedol, že poradca pre národnú bezpečnosť USA John Bolton preberal v stredu so svojím juhokórejským rezortným kolegom Čongom Ui-jongomSpojené štáty dlhodobo naliehajú na Kórejskú ľudovodemokratickú republiku (KĽDR), aby sa vzdala svojich jadrových zbraní a tvrdia, že aby tento cieľ dosiahli, budú prostredníctvom sankcií aj naďalej pokračovať v politikevoči Pchjongjangu.Juhokórejský prezident minulý štvrtok povedal, že KĽDR vyjadrila želanieKórejský polostrov. Samotný Kim Čong-un následne v sobotu oznámil, že KĽDR sa rozhodla pozastaviť svoje jadrové i raketové testy a zatvoriť tiež raketový komplex na severe krajiny.