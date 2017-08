Trump sa Putinovi poďakoval, že mu pomáha znižovať vládne výdavky

Na snímke zľava ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bedminister 11. augusta (TASR) - Prezident USA Donald Trump dnes uviedol, že je vďačný ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi za jeho rozhodnutie znížiť počet zamestnancov americkej diplomatickej misie v Rusku. Vysvetlil, že vďaka tomu v USA "ušetríme veľa peňazí".Agentúra AP napísala, že nie je celkom jasné, či tieto slová Trump myslel ako žart. Vyjadril sa takto pred novinármi po bezpečnostnej porade, ktorá sa konala počas jeho pracovnej dovolenky v Bedminsteri v štáte New Jersey.Po tom, ako americký Kongres odhlasoval sankcie voči Rusku, ruské ministerstvo zahraničných vecí navrhlo Spojeným štátom, aby do 1. septembra zosúladili počet svojich diplomatov a technických pracovníkov pôsobiacich na veľvyslanectve v Moskve, na generálnych konzulátoch USA v Petrohrade, Jekaterinburgu i Vladivostoku s počtom ruských diplomatov a zamestnancov ruských misií v USA.Personál v amerických diplomatických a konzulárnych úradov v Rusku by tak po novom malo tvoriť 455 ľudí. Zatvorené bude aj rekreačné zariadenie a skladové priestory pri Moskve, ktoré využíva ambasáda USA.Ministri zahraničných vecí oboch krajín, Sergej Lavrov a Rex Tillerson, absolvovali 28. júla telefonický rozhovor, v ktorom šéf ruskej diplomacie na vysvetlenie kroku Moskvy uviedol, že bol vyvolaný "celou sériou nepriateľských krokov Washingtonu".Spresnil, že okrem protiruských sankcií šlo aj o "klebety na adresu Moskvy", hromadné vyhostenie ruských diplomatov a expropriáciu diplomatického majetku. Tieto Moskvou prijaté opatrenia nie sú podľa Lavrova odvetou v štýle "oko za oko", ale ide "o vynútený krok, ktorý je v súlade s medzinárodnou praxou a jeho cieľom je ochrana ruských záujmov. Moskva k tomuto kroku pristúpila v nádeji, že sa "Washington napokon spamätá a uvedomí si negatívne dôsledky" svojho postupu.