Trump sa rozhodol ukončiť program podpory sýrskych vzbúrencov

Na snímke zľava ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump . Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 20. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa rozhodol ukončiť niekoľko rokov trvajúci tajný program Ústrednej spravodajskej služby (CIA), ktorého cieľom je vyzbrojovanie a výcvik umiernených vzbúrencov bojujúcich proti režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Informovala o tom dnes agentúra AP.Informáciu o zrušení programu priniesol v stredu denník Washington Post. Nemenovaní predstavitelia Trumpovej administratívy pre denník uviedli, že prezidentovo rozhodnutie ukončiť program na podporu sýrskych vzbúrencov súvisí s úsilím Washingtonu o hľadanie riešenia sýrskeho konfliktu v spolupráci s Ruskom, ktoré je Asadovým hlavným spojencom.Program na podporu umiernených sýrskych vzbúrencov, ktorý v roku 2013 spustila administratíva vtedajšieho amerického prezidenta Baracka Obamu, bol hlavnou súčasťou úsilia donútiť Asada, aby sa vzdal moci. O užitočnosti programu však začali pochybovať aj jeho zástancovia po tom, čo do sýrskeho konfliktu vstúpilo koncom septembra 2015 Rusko, ktoré americkú angažovanosť v tejto oblasti vníma ako zasahovanie do svojich záujmov.Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová odmietla správu o prezidentovom rozhodnutí ukončiť program CIA komentovať a uviedla, že nevie, či bolo predmetom niektorého z dvoch stretnutí medzi Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktoré sa začiatkom mesiaca uskutočnili v rámci summitu skupiny G20 v nemeckom Hamburgu.Po stretnutí Trumpa s Putinom Spojené štáty a Rusko oznámili, že sa dohodli na podpore prímeria na juhu Sýrie, kde operuje viacero skupín vzbúrencov, ktorých vyzbrojila a vycvičila CIA.Podľa Washington Postu k rozhodnutiu ukončiť podporu sýrskych vzbúrencov dospel Trump pred takmer mesiacom po tom, čo sa v Oválnej pracovni Bieleho domu stretol so svojím poradcom pre národnú bezpečnosť H.R. McMasterom a riaditeľom CIA Mikeom Pompeom. Nemenovaný americký predstaviteľ pre denník uviedol, že ukončenie programu vyzbrojovania a výcviku vzbúrencov proti Asadovmu režimu nebolo podmienkou prímeria na juhu Sýria.