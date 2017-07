Trump sa so svojimi poradcami údajne zhováral o odvolaní Sessionsa

Na snímke Jeff Sessions. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 25. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa údajne zhováral so svojimi poradcami o možnom odvolaní ministra spravodlivosti Jeffa Sessionsa. Informovala o tom dnes agentúra AP, citujúc svoje zdroje, ktoré si neželali byť menované. Dodala, že Trump je stále pobúrený pre Sessionsovo rozhodnutie zostať mimo vyšetrovania údajného ruského zasahovania do vlaňajších prezidentských volieb v USA.Trumpov hnev voči Sessionsovi opäť vyplával na povrch v pondelok, keď prezident na svojom účte na sociálnej sieti Twitter ministra označil za "sužovaného" a zároveň sa rečníckou otázkou spýtal, prečo sa spoločne s výbormi a vyšetrovateľmi nezaoberá zločinmi Hillary Clintonovej - niekdajšej demokratickej kandidátky za prezidentku a Trumpovej rivalke.Podľa troch nemenovaných osôb oboznámených so situáciou, na ktoré sa odvoláva agentúra AP, špekuloval Trump v súkromí pred poradcami o dôsledkoch možného vyhodenia Sessionsa.Zdroje AP však zároveň upozornili na to, že Trump často hovorí o zmenách na rôznych postoch bez toho, aby ich nakoniec aj vykonal - a je teda možné, že ani v tomto prípade to nebude inak.Bývalý senátor Jeff Sessions pôsobí na čele rezortu spravodlivosti od februára tohto roku. O mesiac nato sa vzdal vedenia vyšetrovania tzv. ruskej stopy v amerických voľbách, ktoré viedlo jeho ministerstvo. Urobil tak po tom, ako vyšli najavo jeho tajné schôdzky s ruským veľvyslancom z čias prezidentskej kampane. Predstavitelia demokratov vtedy požadovali jeho odstúpenie z ministerskej funkcie. Namiesto Sessionsa sa vedenia vyšetrovania ujal nezávislý špeciálny prokurátor Robert Mueller.