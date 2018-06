Trump sa stretol so severokórejským vyslancom, potvrdil termín summitu

Americký prezident Donald Trump (vpravo) a severokorejský vyslanec Kim Jong-čchol (vľavo), jeden z najbližších radcov severokórejského lídra Kim Čong-una sa rozprávajú po stretnutí v Oválnej pracovni Bieleho domu vo Washingtone 1. júna 2018. Summit medzi USA a lídrom KĽDR Kim Čong-unom sa uskutoční 12. júna v Singapure, tak ako bolo pôvodne dohodnuté. Vyhlásil Trump po stretnutí so severokórejským vyslancom v Bielom dome. Trump pôvodne vrcholné stretnutie odmietol. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 1. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa v piatok stretol v Bielom dome so severokórejským vyslancom Kim Jong-čcholom. Trump zároveň potvrdil, že sa 12. júna stretne s vodcom KĽDR Kim Čong-unom v Singapure, čím ukončil týždeň trvajúcu neistotu ohľadom vyhliadok na túto historickú schôdzku.Kim Jong-čchol odovzdal Trumpovi list od svojho vodcu, informuje agentúra Reuters. Trump zároveň oznámil, že na KĽDR v najbližšom čase neuvalí ďalšie sankcie.Podľa denníka The Wall Street Journal predmetný list vyjadruje Kimov záujem o stretnutie so šéfom Bieleho domu, bez akýchkoľvek výrazných ústupkov a hrozieb. Médium pritom cituje zdroje oboznámené s obsahom listu. Trump na summite bude chcieť presvedčiť Kima, aby sa KĽDR vzdala svojho jadrového arzenálu.Ide o najvyššie postaveného predstaviteľa KĽDR, ktorý navštívil USA za uplynulých 18 rokov. Kim Jong-čchol, ktorý pricestoval do Spojených štátov v stredu, je vodcov blízky poradca.Washington predtým zaradil Kim Jong-čchola na zoznam nežiaducich osôb pre jeho úlohu vo vojenskom establišmente KĽDR. Severokórejský delegát kedysi slúžil ako osobný strážca bývalého vodcu KĽDR Kim Čong-ila, otca súčasného lídra. Kim Jong-čchol slúžil takmer 30 rokov v popredným funkciách tajných služieb Severnej Kórey.Spojené štáty ho zaradili na čiernu listinu aj pre jeho podporu severokórejského programu vývoja jadrových zbraní a balistických striel. Na vstup do USA a stretnutie s americkými činiteľmi dostal špeciálne povolenie.Južná Kórea obvinila Kim Jong-čchola z naplánovania smrtiacich útokov na plavidlo juhokórejských námorných síl a tamojší ostrov v roku 2010. Americké tajné služby ho spájajú aj s kybernetickým útokom na spoločnosť Sony Pictures v roku 2014. Kim Jong-čchol slúžil aj vo vojenskej polícii v demilitarizovanej zóne.