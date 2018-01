Trump sa teší na vypočutie osobitným vyšetrovateľom Muellerom

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 25. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že sana vypočutie osobitným vyšetrovateľom Robertom Muellerom. Pred novinármi uviedol, že je ochotný vypovedať pod prísahou. Podľa Trumpa by k vypočutiu mohlo dôjsťMueller vedie nezávislé vyšetrovanie možných nelegálnych vzťahov medzi Trumpovou kampaňou a predstaviteľmi Ruska pred inauguráciou šéfa Bieleho domu. Taktiež skúma, či sa Trump počas pôsobenia vo funkcii nepokúšal mariť spravodlivosť. Tieto podozrenia voči nemu vznikli po vlaňajšom odvolaní riaditeľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Jamesa Comeyho, ktoré prezident odôvodnilAmerický prezident zopakoval, že k žiadnemu spolčovaniu s Ruskom nedošlo a ani k žiadnym obštrukciám. Taktiež povedal, že si nepamätá, či sa minulý rok pýtal vtedajšieho úradujúceho šéfa FBI Andrewa McCabea na to, koho volil v prezidentských voľbách v roku 2016.Denník Washington Post v stredu s odvolaním sa na niekoľko súčasných a bývalých predstaviteľov USA informoval, že Trump sa to pýtal McCabea na úvodnom stretnutí v Oválnej pracovni. Schôdzka sa konala v máji onedlho po tom, ako Trump odvolal Comeyho, uvádza televízia CNN.Rezort spravodlivosti USA v utorok oznámil, že Mueller vypočúval minulý týždeň niekoľko hodín ministra spravodlivosti Jeffa Sessionsa. Ten bol zrejme najvyššie postaveným predstaviteľom Trumpovej administratívy a prvým členom vládneho kabinetu, ktorého zatiaľ vypočúval Muellerov tím.Muellerovo vyšetrovanie už viedlo k formálnemu obvineniu bývalého Trumpovho poradcu pre národnú bezpečnosť Michaela Flynna. Ten sa začiatkom decembra priznal, že nehovoril pravdu o svojich kontaktoch s Ruskom.