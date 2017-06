Trump sa zrejme v júli nakrátko zastaví blízko Slovenska

Americký prezident Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 8. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa s veľkou pravdepodobnosťou v júli počas cesty na summit lídrov skupiny G20 do Nemecka nakrátko zastaví v Poľsku. Pre agentúru Reuters to dnes potvrdili tri nemenované zdroje, ktoré si nepriali byť menované.Ďalej uviedli, že Trump súhlasil s júlovým termínom; do Poľska by mal zavítať 6. júla, teda deň pred summitom G20 v Hamburgu. Hoci ďalšie detaily o možnej návšteve šéfa Bieleho domu v Poľsku ešte nie sú známe, Trump by mal podľa všetkého zavítať do Varšavy.Predtým poľskí predstavitelia naznačili, že Trump by mohol navštíviť mesto Vroclav ležiace na západe krajiny, kde sa 6. a 7. júla zídu lídri z niekoľkých krajín strednej, východnej a južnej Európy. Trump sa v máji zúčastnil na summite NATO v Bruseli, kde verejne kritizoval nedostatočné výdavky európskych krajín na svoju obranu. Navštívil aj Vatikán a Taliansko.Poľská konzervatívna a euroskeptická vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) horlivo podporuje transatlantické vzťahy a Trumpovej administratíve je naklonená oveľa viac než mnohé iné európske vlády. PiS, ocitajúca sa v Európe v čoraz väčšej izolácii, sa usilovala zabezpečiť Trumpovu návštevu niekoľko mesiacov, napísala agentúra Reuters.