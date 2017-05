Trump si kvôli kauze s Ruskom najíma súkromného právnika

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 24. mája (TASR) - Prezident USA Donald Trump si najal súkromného advokáta, ktorý ho bude zastupovať pri kontaktoch s členmi Kongresu vedúcimi vyšetrovanie vo veci údajného zasahovania Moskvy do posledných volieb prezidenta Spojených štátov.Prostredníctvom svojho konta na sociálnej sieti Twitter o tom informoval spravodajca televíznej stanice Fox Business Charles Gasparino. Oficiálne táto správa zatiaľ nebola potvrdená. Televízia ABC však tiež uviedla, že Trump má v úmysle najať si Marca Kasowitza ako svojho advokáta.Agentúra Reuters dnes napísala, že najatie si súkromného advokáta môže naznačovať, že Trump berie vážne možný dosah federálneho vyšetrovania na svoju osobu a chcel by sa poistiť, ak by sa záležitosť začala vyvíjať v jeho neprospech.Zdroje spomínaných televíznych spoločností podľa Reuters uviedli, že Kasowitz má v pláne povolať si do tímu ďalších právnikov.Predpokladá sa, že títo právnici budú Trumpovi pomáhať pri vyšetrovaní, ktoré vedie viacero výborov Kongresu i ministerstvo spravodlivosti USA, ako aj nedávno vymenovaný špeciálny prokurátor Robert Mueller. Všetky tieto zložky vedú vyšetrovanie údajnej interferencie Ruska do vlaňajších prezidentských volieb v USA, ako aj možnú kolaboráciu medzi Moskvou a volebným tímom Donalda Trumpa.Kasowitz bráni Trumpove záujmy už vyše 15 rokov. Zastupoval ho aj v roku 2001 v spore ohľadom finančných aspektov činnosti kasína v Atlantic City v americkom štáte New Jersey, ako aj v roku 2006 v kauze ohovárania, ktorého sa dopustil autor knihy o Trumpovi. Vlani sa tento advokát venoval i prípadu spojenému s článkom denníka The New York Times o Trumpových daňových priznaniach a obvineniu Trumpa z údajného obťažovania žien.Agentúra Reuters uviedla, že Trump zvažuje obsadiť ľuďmi z Kasowitzovej právnickej firmy posty vo svojej administratíve: radca firmy a bývalý senátor Joseph Lieberman je považovaný za kandidáta na post riaditeľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) a Edward McNally by sa mohol stať prokurátorom v Manhattane. Bývalého partnera firmy Davida Friedmana si Trump vybral na post amerického veľvyslanca v Izraeli.Spravodajské služby USA v januári tohto roka dospeli k záveru, že Moskva sa snažila ovplyvniť vlaňajšie prezidentské voľby v Spojených štátoch v Trumpov prospech. Rusko tieto tvrdenia odmietlo a Trump poprel akúkoľvek tajnú dohodu medzi svojím volebným štábom a Ruskom.Polemika o tom sa vyhrotila pred dvoma týždňami, keď Trump nečakane odvolal Jamesa Comeyho z funkcie riaditeľa FBI. Comey dohliadal na vyšetrovanie možnej tajnej dohody medzi Trumpovým tímom a Ruskom, uviedol Reuters.