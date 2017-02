Trump skritizoval utečeneckú dohodu s Austráliou, označil ju za hlúpu

Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington/Sydney 2. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu ostro skritizoval "hlúpu dohodu" s Austráliou, na základe ktorej majú Spojené štáty prevziať stovky utečencov z austrálskych zadržiavacích zariadení na tichomorských ostrovoch Nauru a Manus.napísal Trump v stredu neskoro večer na Twitteri.Podľa dohody majú USA prevziať 1250 utečencov, v súčasnosti živoriacich na spomínaných tichomorských ostrovoch. Tábory odsúdili predstavitelia OSN aj ľudskoprávne organizácie, a to pre životné podmienky migrantov.Trumpov odkaz na Twitteri sa objavil len niekoľko dní po tom, čo austrálsky premiér Malcolm Turnbull informoval, že Trump v telefonáte zo soboty 28. januára súhlasil s plnením dohody.Tweet tiež nasledoval niekoľko hodín po tom, ako americký denník Washington Post zverejnil správu, že Trump využil telefonický rozhovor na ostré skritizovanie Turnbulla za dohodu o prisťahovalcoch.Trump údajne Turnbullovi povedal, že tento ich rozhovor bol "zďaleka najhorším telefonátom" zo všetkých piatich, ktoré v sobotu absolvoval so svetovými lídrami, vrátane ruského prezidenta Vladimira Putina, nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, francúzskeho prezidenta Francoisa Hollanda a japonského premiéra Šinzóa Abeho.Americký prezident sa sťažoval, že je to tá "úplne najhoršia dohoda" a "politicky by ho zabila". Okrem toho obvinil Austráliu z pokusu exportovať "ďalších bostonských bombových útočníkov".Turnbull dnes odmietol potvrdiť alebo poprieť správu denníka Washington Post:povedal Turnbull novinárom v Melbourne.dodal premiér.Turnbull oznámil dohodu s USA vlani v novembri, len týždeň po tom, čo Trump zvíťazil v prezidentských voľbách. Odvtedy sa austrálski predstavitelia zúfalo snažia lobovať u Trumpových poradcov, aby dohodu dodržal.Denník Washington Post takisto citoval amerického predstaviteľa, podľa ktorého Trump povedal austrálskemu premiérovi, že má "v úmysle" rešpektovať utečeneckú dohodu - táto fráza poskytuje prezidentovi priestor na vycúvanie z dohody v budúcnosti.Telefonát mal trvať hodinu, ale Trump ho náhle po 25 minútach ukončil, keď Turnbull navrhol, že by sa mohli posunúť k ďalším témam, napríklad k zahraničným záležitostiam, ako je konflikt v Sýrii.Minulý týždeň Trump vydal nariadenie, ktorým zakazuje utečencom zo siedmich prevažne moslimských krajín vstup do USA. Veľké množstvo ľudí v spomínaných austrálskych táboroch pochádza práve z týchto krajín, vrátane Iránu, Iraku a Sýrie.