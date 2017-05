Americký prezident Donald Trump, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 4. mája (TASR) - Prezident USA Donald Trump sľúbil, že sprostredkuje mier medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi. Vyhlásil to v stredu v Bielom dome, kde prijal palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása." povedal Trump Abbásovi s tým, že je pripravený pôsobiť ako sprostredkovateľ, pomocník alebo rozhodca medzi oboma stranami.Podľa agentúry Reuters však Trump neposkytol návod na to, ako chce obnoviť prerušené mierové rokovania medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi.Abbás uviedol, že cieľom Palestínčanov je mať vlastný štát, čo je nevyhnuté pre obnovenie mierového procesu. Zopakoval, že hlavné mesto musí byť vo východnom Jeruzaleme a štát musí byť vytvorený v hraniciach spred roka 1967.Izrael odmieta návrat k hraniciam spred roka 1967. Označuje to za bezpečnostnú hrozbu, poznamenal Reuters.Abbás rokoval v Bielom dome po tom, čo Trump prijal vo februári izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý rýchlo zapracoval na opätovnom nastavení vzťahov. S Trumpovým predchodcom Barackom Obamom mal totiž často napäté vzťahy.