Trump spí v noci iba štyri či päť hodín

Washington 8. februára (TASR) - Prezident USA Donald Trump vyhlásil, že pracuje "" a často si v noci dopraje iba približne štyri či päť hodín spánku.Trump povedal v interview pre program televízie Fox News "The O'Reilly Factor", že zvyčajne pracuje do polnoci alebo do jednej v noci. Vstáva o 05.00 h, naje sa, prečíta si noviny a pozrie v rýchlosti televíziu.Trump uviedol, že na začiatku výkonu prezidentského úradu bol prekvapený "r". Dodal, že byť prezidentom môže byť "uPrezident však doplnil, že