Trump stanovil pre rok 2018 maximálny počet utečencov na 45.000

Americký prezident Donald Trump.

Washington 30. septembra (TASR) - Prezident Donald Trump umožní vo fiškálnom roku 2018 vstup na územie USA maximálne 45.000 utečencov - bude to najnižší počet prijatých utečencov za celé desaťročia.Trump podpísal internú správu, oznamujúcu toto rozhodnutie, v piatok.Podľa Bieleho domu Trump zaujal "zodpovedný a humanitárny prístup" a obhajoval ho tým, že zníženie počtu utečencov je nutné, aby sa umožnilo dôkladnejšie preverovanie žiadateľov o vstup na územie USA.Spojené štáty privítali vo fiškálnom roku 2016 presne 84.995 utečencov a bývalý prezident Barack Obama chcel tento počet zvýšiť v roku 2017 na 110.000.Obmedzenie prisťahovalectva je hlavným bodom Trumpovej zahraničnopolitickej agendy.Počet utečencov, ktorí sa tento rok prisťahujú do USA, by mohol byť aj oveľa nižší než 45.000, napísala tlačová agentúra AP.