Trump: Svet sa nachádza v čase obrovských prísľubov a nebezpečenstva

Americký prezident Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 19. septembra (TASR) - Svet sa nachádza v čase obrovských prísľubov a veľkého nebezpečenstva. Americký prezident Donald Trump to vyhlásil dnes pri príležitosti otvorenia Všeobecnej rozpravy 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN, ktorá sa začala v New Yorku, informovala agentúra DPA s tým, že ide o vôbec prvý jeho prejav na pôde Valného zhromaždenia OSN.Trump upozornil predovšetkým naprostredníctvom ekonomického, medicínskeho a technického pokroku. Varoval však pred rastúcimi nebezpečenstvami, ktoré ohrozujú všetko, čo si uchovávame a ceníme. Medzi tieto hrozby zaradil teroristov, nečestné štátne zriadenia aŠéf Bieleho domu svetovým politikom odkázal, že by mali záujmy svojich vlastných krajín klásť na prvé miesto tak, ako on kladie záujmy Ameriky.povedal Trump a zdôraznil význam národných štátov pri presadzovaní záujmov svojich občanov.Spojené štáty budú podľa Trumpa navždy veľkým priateľom sveta a obzvlášť svojich spojencov.načrtol Trump predstavu o ďalšom vystupovaní USA vo svete.