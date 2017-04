Trump telefonicky hovoril s Abem o situácii na Kórejskom polostrove

Americký prezident Donald Trump a japonský premiér Šinzó Abe, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 24. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa telefonicky dohodol s japonským premiérom Šinzóom Abem na pokračovaní nátlaku na Severnú Kóreu so zámerom prinútiť Pchjongjang ku sebakontrole uprostred zvýšeného napätia na Kórejskom polostrove, oznámil dnes japonský ministerský predseda.povedal Abe pre novinárov.Polhodinový telefonát oboch lídrov prichádza v čase obáv, že Severná Kórea by mohla vypáliť viac balistických striel alebo uskutočniť ďalšiu jadrovú skúšku pri príležitosti 85. výročia vzniku svojej armády, ktoré pripadá na utorok.KĽDR vykonala 16. apríla neúspešný pokus o vypálenie balistickej rakety - deň po 105. výročí narodenia zosnulého zakladateľa štátu a jeho prvého vodcu Kim Ir-sena.uviedol Abe.Japonské torpédoborce začali v nedeľu v západnom Pacifiku spoločné cvičenie so skupinou amerických vojnových lodí vrátane lietadlovej lode USS Carl Vinson. Americký viceprezident Mike Pence počas svojej návštevy Austrálie v sobotu vyhlásil, že zmienená lietadlová loď bude v priebehu niekoľkých dní v Japonskom mori.Trump dnes telefonicky diskutoval o bilaterálnych vzťahoch a situácii na Kórejskom polostrove aj s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.