Trump telefonicky rokoval s Mayovou, dohodli sa na tesnej spoluprácii

Americký prezident Donald Trump a britská premiérka Theresa Mayová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Trump zatiaľ neprijal konečné rozhodnutie ohľadom Sýrie

Britská vláda sa zhodla na nutnosti akcie v Sýrii

Washington/Londýn 13. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump a britská premiérka Theresa Mayová sa v piatok dohodli, že budú pokračovať v tesnej spolupráci nad medzinárodnou reakciou na údajné použitie chemických zbraní v Sýrii.Podľa agentúry Reuters a televízie ABC sa obaja štátnici v telefonickom rozhovore zhodli, že je nevyhnutné zabrániť sýrskemu režimu v ďalšom použití chemických zbraní.ABC pripomenula, že premiérka Mayová vo štvrtok večer získala podporu svojich ministrov v tom, že použitie chemických zbraní v Sýrii nesmie zostať bez odozvy medzinárodného spoločenstva.Minister dopravy Jo Johnson neskôr pre rozhlasovú stanicu BBC zdôraznil, že nateraz nebolo rozhodnuté o podniknutí vojenskej akcie. Tá sa nespomína ani vo vyhlásení Downing Street.Uvádza sa však v ňom, že vláda vyslovila súhlas, aby premiérka Mayová pokračovala v spolupráci so spojencami v USA a Francúzsko s cieľom koordinovať medzinárodnú reakciu.V rámci týchto snáh prezident Trump v najbližších hodinách absolvuje telefonát aj s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Ten sa vo štvrtok vyjadril, že Francúzsko má dôkaz, že jednotky sýrskej vlády minulý týždeň v meste Dúmá pri Damasku použili chemické zbrane.USA a ich spojenci pohrozili vojenským zásahom po správach o chemickom útoku sýrskych vládnych síl v meste Dúmá, pri ktorom podľa opozičných aktivistov a zdravotníkov uplynulý víkend zahynuli desiatky ľudí. Sýrska vláda i jej spojenec Rusko takéto obvinenia popierajú.Sýrsky prezident Asad vo štvrtok vyhlásil, že hrozby úderu na jeho krajinu po údajnom chemickom útoku sa zakladajú na "lžiach" a ich snahou je zmariť úspechy, ktoré jeho vojenské sily v poslednom čase dosiahli v boji proti povstalcom v oblasti Damasku.Asad podľa agentúry AP dodal, že vyhrážky Západu ohrozujú medzinárodný mier a bezpečnosť, pričom vojenský zásah by len prispel k ďalšej destabilizácii regiónu.Prezident USA Donald Trump po konzultáciách so svojimi poradcami pre národnú bezpečnosť a zahraničnú politiku neprijal konečné rozhodnutie ohľadom Sýrie. Vo svojom vystúpení pred novinármi to v noci na piatok uviedla hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová.Sandersová podľa televízie ABC zdôraznila, že vedenie Spojených štátov pokračuje v analýze informácií od tajných služieb týkajúcich sa situácie v Sýrii, ako aj v rokovaniach o tejto problematike so svojimi spojencami a partnermi.Prezident Trump v najbližších hodinách absolvuje telefonát aj s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Ten sa vo štvrtok vyjadril, že Francúzsko má dôkaz, že jednotky sýrskej vlády minulý týždeň v meste Dúmá pri Damasku použili chemické zbrane.Britská vláda považuje za nutné prijať opatrenia, ktoré režimu prezidenta Bašára Asada zabránia v použití chemických zbraní v Sýrii. Po zasadnutí vlády, ktorá sa zišla vo štvrtok v Londýne, to oznámil jej hovorca.Členovia vlády sa na rokovaní oboznámili s najnovším vývojom v súvislosti s podozreniami, že v sýrskom meste Dúmá došlo v sobotu k použitiu chemických zbraní.Premiérka Theresa Mayová na rokovaní uviedla, že šlo o šokujúci a barbarský čin, ktorý si vyžiadal vyše 75 obetí vrátane detí. Kabinet pripomenul, že Asadov režim v minulosti použil chemické zbrane a je preto "veľmi pravdepodobné", že je zodpovedný aj za útok z minulej soboty.Vo vyhlásení sa uvádza, že po diskusii, v ktorej každý zúčastnený vyslovil svoj názor, vláda rozhodla, že je "životne dôležité", aby použitie chemických zbraní nezostalo bez odozvy.