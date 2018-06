Trump telefonoval s Orbánom, povzbudil ho aj k ochrane južných hraníc

Viktor Orban, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 16. júna (TASR) - Príchod nového amerického veľvyslanca do Budapešti bol hlavnou témou telefonického rozhovoru prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Podľa agentúry MTI o tom v sobotu informoval hovorca predsedu maďarskej vlády Bertalan Havasi.Trump povedal Orbánovi, že nový veľvyslanec David Cornstein, ktorý má do Maďarska pricestovať na budúci týždeň, je vynikajúcim človekom a jeho príchod umožní ďalšie zlepšenie vzájomných vzťahov USA a Maďarska.Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v súvislosti s rozhovorom ešte doplnil, že americký prezident povzbudil predsedu maďarskej vlády, aby naďalej strážil južné hranice. Orbán na to povedal, že Maďarsko bude pokračovať v doterajšej migračnej politike a svoje hranice ochráni.Politici sa podľa šéfa rezortu maďarskej diplomacie zhodli v tom, že "