Trump tvrdí, že Obama vedel o snahách Ruska ovplyvniť voľby v USA

Donald Trump (vľavo) a Barack Obama počas stretnutia v Bielom dome. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 25. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump tvrdí, že jeho predchodca v úrade, Barack Obama, vedel o snahách Ruska zasiahnuť do prezidentských volieb v USA dávno pred samotnými voľbami, ale nepodnikol v tejto veci nijaké kroky.Trump to vyhlásil v rozhovore, ktorý dnes odvysiela televízia Fox News.Podľa Trumpa Ústredná spravodajská služba poskytla Obamovi informácie o Rusku dávno pred voľbami.pýtal sa Trump.Interview pre televíziu Fox sa nahrávalo v piatok. Trump však Obamovo konanie v tejto záležitosti tento týždeň už niekoľkokrát komentoval.Denník The Washington Post napísal, že Obama dostal prísne tajnú správu, v ktorej boli veľmi podrobne rozpísané inštrukcie od ruského prezidenta Vladimira Putina. Tie boli určené ruským operatívcom, ktorí mali konať tak, aby demokratka Hillary Clintonová voľby prehrala, alebo aby jej tábor utrel veľké škody. Rátalo sa aj pomocou Trumpovi tak, aby bol zvolený za prezidenta USA.Správa CIA podrobne opisuje mesiace diskusií o tom, ako reagovať na aktivity Ruska, vrátane plánov inštalovať kybernetické zbrane do vnútra ruskej infraštruktúry, ktorá by mohla byť použitá v prípade eskalácie. Obama nakoniec uvalil na Rusko sankcie a vlani v decembri vypovedal z krajiny niekoľko ruských diplomatov.