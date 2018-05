Trump údajne oznámi odstúpenie od jadrovej dohody s Iránom

Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 8. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok oznámi, že Spojené štáty odstupujú od jadrovej dohody svetových mocností s Iránom a jeho krajina zavedie voči Teheránu opäť sankcie. Na svojej stránke o tom informuje denník New York Times (NYT) s odvolaním sa na európske diplomatické zdroje, podľa ktorých sa Trumpa nepodarilo presvedčiť, že takýto krok by mohol Západ uvrhnúť do novej konfrontácie s Iránom.Trump mal o svojom rozhodnutí v utorok telefonicky oboznámiť aj francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý bol pred dvoma týždňami na návšteve vo Washingtone. Oficiálne ho chce oznámiť o 14.00 h miestneho času (20.00 h SELČ.Ak sa informácie diplomatov potvrdia, pôjde podľa NYT o najdôležitejšie rozhodnutie Trumpa v oblasti národnej bezpečnosti za 15 mesiacov vo funkcii, ktoré by mohlo zatieniť len pripravované stretnutie so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.Podľa nemenovaného európskeho diplomata, ktorý sa podieľal na snahách presvedčiť Trumpa, aby od dohody neodstupoval, je šanca, že by sa prezident nakoniec zachoval inak,K dohode o jadrovom programe dospeli Irán a šesť veľmocí - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - 14. júla 2015. Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, Európskej únie i Spojených štátov voči Iránu výmenou za to, že islamská republika dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa Západu zameraný na získanie jadrových zbraní. Dohoda platí do roku 2025, no niektoré časti, vrátane prísnejších kontrol medzinárodnými pozorovateľmi, sa majú uplatňovať do roku 2040.