Trump uistil ostrov Guam o bezpečí po severokórejskej vyhrážke

Washington 12. augusta (TASR) - Americké ozbrojené sily sú pripravené chrániť ostrov Guam, ktorý je zámorským územím Spojených štátov v západnej časti Tichého oceánu. Prezident USA Donald Trump o tom ubezpečil v telefonáte guvernéra Guamu Eddieho Calva, oznámil dnes Biely dom.povedal Trump podľa videonahrávky, ktorú Calvo zverejnil na svojej stránke na Facebooku. Republikánsky guvernér reagoval, že sa cíti bezpečne a isto pod Trumpovým vedením:" citovali ho agentúra AP a DPA.Severná Kórea tento týždeň pohrozila odpálením štyroch rakiet do oblasti ostrova Guam. Hoci sa nevyhrážala priamo jadrovým útokom, kríza a zvýšené napätie medzi Pchjongjangom a Washingtonom podnietili obavy, že v regióne by mohol vypuknúť nukleárny konflikt, pripomína agentúra Reuters.Úrady na Guame napriek tomu nezvyšujú stupeň výstrahy pred hrozbou, zdôraznil už skôr guvernér Calvo. Poukázal na to, že mnohé budovy na ostrove sú postavené tak, aby odolali silným tajfúnom, hoci priznal, že pred termonukleárnym útokom by obyvateľov sotva niečo ochránilo.Guamský Úrad pre civilnú ochranu však začal v piatok distribuovať informačné letáky nazvanéObyvateľov v ňom okrem iného radí, aby sa v prípade spustenia poplachu rýchlo ukryli, pokiaľ možno do betónovej budovy a podzemia - a ostali tam, pokým nedostanú iný pokyn.Letáky obsahujú aj rady, pokiaľ ide o zásoby pre prípad núdze či rádioaktívnej kontaminácie. Ľudí tiež vyzývajú, aby zachovali pokoj, uviedla AP s doplnením, že letáky zatiaľ podľa všetkého nespôsobili na Guame všeobecný strach a ani neovplyvnili tamojší každodenný život.