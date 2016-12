Trump ukončí činnosť svojej nadácie, vraj pre konflikt záujmov

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Palm Beach 25. decembra (TASR) - Novozvolený americký prezident Donald Trump v noci nadnes uviedol, že ukončí činnosť svojej dobročinnej nadácie, aby sa po nástupe do prezidentského úradu nedostal do konfliktu záujmov.Trumpovo vyhlásenie prišlo v čase, keď newyorská prokuratúra preveruje medializované obvinenia, podľa ktorých bola časť peňažných prostriedkov nadácie použitá na financovanie Trumpovej predvolebnej kampane.Novozvolený americký prezident už vydal pokyny na vykonanie krokov potrebných na realizáciu zrušenia Nadácie Donalda J. Trumpa, ktorá podľa jeho vlastných slov, "" uvádza sa v Trumpovom vyhlásení.Novozvolený americký prezident zároveň dodal, že sa dobročinnosti bude venovať aj naďalej, avšak iným spôsobom, ktorý bližšie nešpecifikoval.Daňové priznanie za rok 2015 zverejnené na internetovej stránke neziskovej organizácie GuideStar údajne dokazuje, že Nadácia Donalda J. Trumpa využívala finančné prostriedky alebo iné aktíva v rozpore s daňovými zákonmi, a to nielen v roku 2015, ale aj v predchádzajúcich rokoch.Či Trump skutočne porušil zákon, teraz preveruje newyorská prokuratúra. Podľa jej hovorcu Trump nemôže svoju nadáciu zrušiť predtým, ako bude ukončené vyšetrovanie.