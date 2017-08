Trump: USA si nemôžu dovoliť rýchly odsun z Afganistanu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 22. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyhlásil v noci nadnes, že Spojené štáty musia aj naďalej bojovať v Afganistane, aby sa vyhlinásledkom rýchleho odsunu z krajiny, kde sú USA vo vojne už 16 rokov.V prejave k národu zo základne Fort Myer v okrese Arlington v americkom štáte Virgínia uviedol, že podľa svojho prvotného inštinktu sa prikláňal k stiahnutiu z Afganistanu. Keď sa však ujal úradu, zistil, že takýto prístup by vytvoril vákuum, ktoré by teroristi vrátane al-Káidy a Islamského štátu mohli" povedal Trump. V televíziou prenášanom prejave, v ktorom občanom priblížil aktualizovanú stratégiu vo vojne v Afganistane, však podľa agentúry AP uviedol len málo detailov, čo bude zahrňovať. Nespresnil počet ďalších vojakov, ktorí by mali ísť do Afganistanu, aj keď niektorí predstavitelia USA pred prejavom očakávali, že sa bude držať odporúčania Pentagónu vyslať 4000 nových vojakov.zdôraznil americký prezident.V súčasnosti je v Afganistane približne 8400 amerických vojakov. V rokoch 2010-2011 ich tam bolo zhruba 100.000, pripomína AP.Trump konštatoval, že Američania už sú "". Zdieľa ich frustráciu, ale uistil ich, že "Podľa neho bude víťazstvo v Afganistane znamenať "" a "Islamského štátu. Taktiež sa zaviazal k zničeniu al-Káidy, zabráneniu Talibanu, aby sa zmocnila krajiny a k zabráneniu teroristickým útokom proti Američanom. Zdôraznil, že USA sa nebudú už snažiť pretvárať štáty na svoj obraz a využívať svojich vojakov na budovanie demokracií v ďalekých krajinách. "povedal.Trump tiež uviedol, že USA" o útočiskách teroristov v Pakistane. Dodal, že Pakistan často poskytuje útočiskoa Taliban a iné tamojšie skupiny predstavujú hrozbu aj za hranicami tohto regiónu. "Platíme Pakistanu miliardy a miliardy dolárov a v tom istom čase poskytujú prístrešie tým istým teroristom, s ktorými bojujeme," uviedol s tým, že sa to musí