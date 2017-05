Trump už neuvažuje o zmiernení protiruských sankcií

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Taormina 27. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump nechce podľa jeho ekonomického poradcu Garyho Cohna zmierniť sankcie proti Rusku. Agentúre DPA to v piatok (26. 5.) povedal poradca v talianskej Taormine, kde sa začalo stretnutie predstaviteľov siedmich najvyspelejších krajín sveta. Cohn dodal, že sa časom možno uvidí, či sa skôr nebude musieť k Rusku pristúpiť tvrdšie.Poradca tým korigoval svoje vyhlásenie zo štvrtka. V ňom uviedol, že prezident ešte nemá nijakú pozíciu na tému sankcií proti Moskve. Vo štvrtok ešte posudzoval viaceré postoje, ktoré prichádzali do úvahy.Spojené štáty a EÚ zaviedli sankcie voči Rusku za jeho účasť v ukrajinskej kríze. Kremeľ mali ekonomicky a politicky oslabiť. K tomu aj došlo. Dva roky trval pokles ruského hrubého domáceho produktu. Ekonómovia predpokladajú, že k jeho miernemu rastu dôjde až v tomto roku. Zo summitov napríklad vylúčili účasť ruského prezidenta. A tak sa z G8 po pár rokoch opäť stala G7. Prezident Obama navyše prijal ďalšie protiruské opatrenia ako odvetu za to, že ruskí hakeri zasahovali vlani v novembri do amerických prezidentských volieb.