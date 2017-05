Trump v Bruseli: Okolo ambasády USA prebieha bezpečnostná pohotovosť

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 24. mája (TASR) – Množstvo policajtov, vojenské nákladné vozidlá pripravené zablokovať premávku a vrtuľník hliadkujúci vo vzduchu. Tak to vyzerá okolo veľvyslanectva USA v Bruseli pred príletom prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý na bruselskom letisku pristane dnes približne o 16.00 h.V okolí ambasády pri Kráľovskom parku neďaleko centra Bruselu sú v pohotovosti policajti i vojaci. Polícia park evakuovala a počas návštevy Trumpa je pre verejnosť uzavretý. Vo vzduchu lieta vrtuľník snímajúci okolie kamerami, informoval belgický denník Le Soir.Opatrenia sa netýkajú len ambasády. Neďaleko je aj hotel, kde dnes prezident USA strávi noc a kráľovský palác.Trump priletí na vojenské letisko Melsbroek, ktoré sa nachádza pri bruselskom letisku Zaventem. Polhodinu nato by ho mal Trumpa s manželkou Melaniou prijať belgický kráľ Filip s manželkou Matildou v kráľovskom paláci. Potom ho bude čakať pracovné stretnutie s belgickým premiérom Charlesom Michelom.O piatej je naplánovaný protestný pochod s názvom, na ktorom by sa podľa odhadov mohlo zúčastniť až 10.000 ľudí. Dav protestujúcich bude kráčať od severnej bruselskej vlakovej stanice smerom do centra.Vo štvrtok Trumpa čaká stretnutie s predstaviteľmi inštitúcií EÚ, obed s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a summit lídrov členských štátov NATO.