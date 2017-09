Trump v OSN útočil na Severnú Kóreu, Irán i Sýriu

Americký prezident Donald Trump reční počas 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN 19. septembra 2017 v sídle OSN v New Yorku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 19. septembra (TASR) - Pokiaľ budú Spojené štáty donútené brániť seba alebo svojich spojencov pred severokórejskou agresiou, nebudú mať potom inú možnosť nežAmerický prezident Donald Trump sa tak dnes vyjadril v rámci svojho prvého prejavu na pôde Valného zhromaždenia OSN pri príležitosti otvorenia jeho Všeobecnej rozpravy v New Yorku.Trump ďalej pred prítomnými označil severokórejskú vládu zaNa všetky ostatné štáty naliehal, aby Severnú Kóreu spoločne odizolovali, až pokým neskoncuje so svojím nepriateľským správaním. Pokiaľ ale budú USA donútené konať v sebaobrane alebo v záujme obrany svojich spojencov,O severokórejskom vodcovi Kim Čong-unovi sa Trump vyjadril, že sa nachádza na samovražednej misii - svojej vlastnej i svojej krajiny.Šéf Bieleho domu v stati venovanej Iránu opísal túto moslimskú krajinu akoktorého hlavným vývozom je násilie. Irán obvinil z podporovania teroristov a ohrozovania Izraela.Trump tiež podrobil kritike významnú dohodu z roku 2015 medzi Teheránom a svetovými mocnosťami, zaväzujúcu k obmedzeniu jadrových aktivít Iránu výmenou za uvoľnenie sankcií voči tomuto štátu. Svetoví politici by podľa Trumpa nemali zotrvávať pri tejto dohode, pokiaľ poskytuje Iránu "krytie" na možné budovanie jadrového programu.Ako dodala agentúra AP, iránska štátna televízia vysielala Trumpov prejav pomocou simultánneho tlmočenia v priamom prenose. Podobne vysielala už prejavy predchádzajúcich amerických prezidentov vrátane Baracka Obamu.Vládu sýrskeho prezidenta Bašára Asada považuje Trump za "zločinecký režim".upozornil. Trump v dnešnom prejave na pôde OSN vyzval na mierové riešenie konfliktu v Sýrii, ktoré bude v súlade s vôľou sýrskeho ľudu.