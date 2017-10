Trump v prieskume klesol na doterajšie minimum

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 30. októbra (TASR) - Popularita amerického prezidenta Donalda Trumpa poklesla na jeho osobné minimum, odkedy sa v januári ujal úradu. Iba 38 percent Američanov v spoločnom prieskume televízie NBC News a denníka Wall Street Journal schvaľuje Trumpovu doterajšiu politiku a naopak 58 percent s ňou nesúhlasí.Doteraz najnižšie Trumpovo číslo bolo májových 39 percent.Šéf Bieleho domu v októbri zaznamenal najvýraznejšie poklesy u nezávislých voličov (medzimesačne zo 41 percent na 34 percent), belochov (z 51 percent na 47 percent) a belochov bez vysokoškolského vzdelania (z 58 percent na 51 percent).Iba 38-percentná podpora politiky amerického prezidenta zo strany verejnosti tak krátko po nástupe do úradu je vôbec najnižšou v moderných dejinách. George W. Bush mal v tomto čase 88-percentnú podporu, Barack Obama 51-percentnú a Bill Clinton 47-percentnú.Prieskum ukázal aj pokles Trumpovej osobnej popularity. Pozitívne ho vníma 36 percent Američanov, pričom 54 percent má o ňom negatívnu mienku. V septembri, keď sa oči verejnosti upierali predovšetkým na to, ako riešil následky škôd spôsobených hurikánmi v Texase a na Floride, bolo jeho skóre o niečo lepšie - 39 percent Američanov ho vnímalo pozitívne, 49 percent negatívne. Až 48 percent Američanov schvaľovalo jeho postup pri odstraňovaní následkov hurikánov, kým iba 27 percent s ním nesúhlasilo.Trumpovi v uplynulých týždňoch okrem iného uškodil najmä údajný výrok na adresu amerického vojaka zabitého v Nigeri, že, keď šiel do armády.Súčasného prezidenta väčšinovo podporujú obyvatelia ešte v jeho ekonomickej politike v pomere 42 percent oproti 27 percentám.