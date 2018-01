Trump varoval EÚ pred neférovými obchodnými vzťahmi s USA

Na archívnej snímke Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 29. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump varoval Európsku úniu, aby očakávala odozvu za svojezaobchádzanie so Spojenými štátmi v oblasti obchodných stykov.Informovala o tom v noci nadnes agentúra DPA.vyhlásil Trump na medzinárodnom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose.Trump zároveň skritizoval britskú premiérku Theresu Mayovú a jej vládu za spôsob, akým vedie vyjednávania ohľadom vystúpenia Británie z EÚ. Šéf Bieleho domu v tejto súvislosti poznamenal, že by na jej mieste uplatňovalPodľa vlastných slov Trump chce navštíviť Britániu, hoci vzhľadom na ostré protesty zrušil svoju cestu do Londýna, ktorá sa mala uskutočniť v polovici februára. Vyhlásil, že sa neobáva svojich kritikov, medzi ktorých patria líder labouristov Jeremy Corbyn či londýnsky starosta Sadiq Khan.Trump prisľúbil, že jeho kabinet uzavrie s Britániou dohodu, ktorá budea USA sa stanú jejpo tom, ako sa v roku 2021 skončí dvojročné prechodné obdobie po brexite.