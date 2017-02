Trump varuje Izrael pred novou výstavbou na palestínskom území

Archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 3. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v noci na dnes varoval Izrael, že výstavba bytov na okupovaných palestínskych územiachmierovému úsiliu na Blízkom východe.Trump bol spočiatku považovaný za podporovateľa výstavby týchto obydlí, ktorú väčšina medzinárodného spoločenstva považuje za nelegálnu. Krátko pred prevzatím úradu dôrazne kritizoval Obamovu administratívu za to, že nevetovala rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, ktorá odsudzuje izraelské osídľovacie aktivity na palestínskom území.Vo svojom najnovšom vyjadrení však Biely dom hovorí, že hoci neverí, že existencia osád by bola prekážkou mieru, výstavba nových obydlí alebo rozširovanie existujúcich za ich súčasné hranice by nemusela pomôcť dosiahnutiu cieľa.Biely dom uviedol, že administratíva zatiaľ nezaujala oficiálne stanovisko k osídľovacím aktivitám Izraela a že prezident Trump túto otázku prediskutuje s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom počas jeho návštevy vo Washingtone. Trump a Netanjahu sa majú stretnúť v Bielom dome 15. februára.Vyhlásenie Trumpovej administratívy prišlo len niekoľko hodín po tom, ako Netanjahu prisľúbil čo možno najskoršie začatie novej výstavby na Západnom brehu Jordánu.