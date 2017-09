Trump venuje milión USD na pomoc oblastiam postihnutým búrkou Harvey

Americký prezident Donald Trump (uprostred) jeho manželka Melania Trumpová pricestovali do štátu Texas, ktorý v dôsledku tropickej búrky Harvey postihli rozsiahle záplavy. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 1. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa rozhodol venovať zo svojich osobných prostriedkov milión dolárov na pomoc oblastiam postihnutým vyčíňaním tropickej búrky Harvey. Oznámila to vo štvrtok hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová.Zatiaľ nie je jasné, ktorej konkrétnej organizácii Trumpov finančný dar poputuje, uviedla ďalej Sandersová a dodala, že prezident vyzýva novinárov, aby mu v tomto smere pomohli vybrať vhodnú inštitúciu. Zrejmé nie je ani to, či prostriedky budú pochádzať z Trumpovho osobného účtu alebo z účtu jeho nadácie či jeho firmy Trump Organization, informovala agentúra DPA. Hovorkyňa však zdôraznila, že pôjde o "osobný" dar prezidenta.Trumpa už v minulosti, skôr než sa stal americkým prezidentom, kritizovali za to, že na dobročinné účely prispieva oveľa menej, než mnohí iní multimiliardári, priblížila agentúra AP.Podľa najnovších odhadov Bieleho domu poničili záplavy vyvolané búrkou Harvey zhruba 100.000 domov, informoval vo štvrtok poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Tom Bossert. Dodal, že Biely dom plánuje čoskoro požiadať Kongres o uvoľnenie tzv. záchranného balíčku na pomoc postihnutým oblastiam.Americké Národné centrum pre hurikány (NHC) v stredu večer prekategorizovalo Harvey, ktorý zasiahol minulý týždeň územie štátu Texas ako hurikán štvrtej kategórie, z búrky na tropickú depresiu.Pomaly sa pohybujúci búrkový systém sa vo štvrtok večer nachádzal nad severnou časťou štátu Louisiana a pohyboval sa smerom na sever k štátu Arkansas.Meteorológovia predpovedajú pre oblasť vymedzenú štátmi Louisiana a Kentucky v nadchádzajúcich troch dňoch výdatné zrážky, pričom v platnosti naďalej ostávajú aj varovania pred záplavami na juhovýchode Texasu a v častiach juhozápadnej Louisiany.