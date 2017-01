Trump volal s Netanjahuom, pozval izraelského lídra do Washingtonu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Jeruzalem/Washington 23. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump pozval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua na návštevu Washingtonu v prvej časti februára. Obaja spolu v nedeľňajšom telefonáte tiež hovorili o dôležitosti posilnenia americko-izraelských vzťahov, oznámil Biely dom.V prvom telefonickom rozhovore s Netanjahuom od piatkového nástupu do funkcie Trump zdôraznil svoj "bezprecedentný záväzok voči bezpečnosti Izraela".uviedol Biely dom vo vyhlásení.Trump okrem toho zopakoval, že k mieru medzi Izraelom a Palestínčanmi môžu dospieť len obe tieto strany na bilaterálnych rokovaniach, avšak Spojené štáty budú pracovať s Izraelom na dosiahnutí tohto cieľa.Za vlády predošlého prezidenta USA Baracka Obamu sa vystupňovalo napätie vo vzťahoch medzi Washingtonom a Izraelom, hoci obe krajiny zostali blízkymi spojencami. S nástupom Trumpa si preto mnohí v Izraeli spájajú veľké očakávania. Netanjahu označuje Trumpa za svojho priateľa.Vyhlásenie Bieleho domu nespomína otázku presunu amerického veľvyslanectva v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzalema, ktoré by zrejme vyvolalo hnev v arabskom svete. Hovorca Bieleho domu Sean Spicer v nedeľu uviedol, že Trumpova vláda je ešte len v počiatočnom štádiu diskusií o splnení takéhoto prísľubu nového prezidenta.Ambasáda USA v Izraeli sa nachádza v Tel Avive rovnako ako väčšina zahraničných diplomatických zastupiteľstiev. Izrael označuje Jeruzalem za svoje večné a nedeliteľné hlavné mesto, nároky na neho ako svoju metropolu a súčasť budúceho štátu si však robia aj Palestínčania. Obe strany sa odvolávajú na biblické, historické a politické dôvody.Prípadné rozhodnutie Trumpovej vlády ukončiť súčasný stav by pravdepodobne viedlo k protestom zo strany spojencom USA na Blízkom východe, ako sú Saudská Arábia, Jordánsko a Egypt. Washington sa spolieha na pomoc týchto krajín v boji proti teroristickej skupine Islamský štát, ktorý nový americký prezident označuje za prioritu.