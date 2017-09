Trump vyhlásil, že je úplne pripravený na vojenský zásah proti KĽDR

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 26. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump dnes vyhlásil, že je "úplne pripravený" na vojenský zásah proti Severnej Kórei, ak to bude potrebné.Podľa agentúry DPA Trump taktiež povedal, že možnosť použiť vojenskú silu nie jeTrump poukázal na dlhoročné nezhody USA so Severnou Kóreou s tým, že situáciu mali riešiť jeho predchodcovia v uplynulých 25 rokoch.povedal Trump na margo predošlých prezidentov USA na spoločnej tlačovej konferencii so španielskym premiérom Marianom Rajoyom.V súvislosti s plánovaným referendom o nezávislosti Katalánska od Madridu, ktoré sa má uskutočniť 1. októbra, Trump vyhlásil, že Španielsko "by malo zostať jednotné". Zároveň vyjadril názor, že obyvatelia Katalánska by chceli zostať so Španielskom.Trump sa poďakoval Španielsku za to, že sa zapojilo do protiteroristickej koalície a vycvičilo vyše 30.000 príslušníkov irackých bezpečnostných síl.Rajoy poznamenal, že Španielsko je štvrtým najväčším prispievateľom v tomto úsilí.