Trump vylúčil, že sa s Kimom stretne v demilitarizovanej zóne

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 9. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu vylúčil demilitarizovanú zónu medzi oboma Kóreami ako miesto svojho nadchádzajúceho summitu so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.Uviedol, že mal záujem na konaní historickej vrcholnej schôdzky na opevnenej hranici oddeľujúcej Severnú a Južnú Kóreu. Podľa neho sa mu zdala demilitarizovaná zóna pôsobivá,a akákoľvek oslava by bola nezabudnuteľná, ak by boli rozhovory úspešné.Túto možnosť však pred zasadnutím kabinetu v Bielom dome vylúčil. Podľa Trumpa budú podrobnosti o stretnutí s Kim Čong-unom zverejnené v nasledujúcich dvoch alebo troch dňoch.Očakáva sa, že summit sa uskutoční koncom mája alebo začiatkom júna a ako možné lokality sa spomínajú viaceré krajiny vrátane Singapuru, pripomína agentúra AP.Prípravy na stretnutie medzi Trumpom a Kimom sa zintenzívnili po medzikórejskom summite, ktorý sa konal koncom apríla v demilitarizovanej zóne. Pchjongjang a Soul sa na ňom dohodli, že sa budú usilovať o úplné jadrové odzbrojenie Kórejského polostrova a ešte tento rok formálne ukončia kórejskú vojnu z rokov 1950-1953, ktorá bola ukončená iba prímerím.