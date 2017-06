Trump: Vyšetrujú ma za prepustenie Comeyho

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 17. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump na Twitteri uviedol, že "ho vyšetrujú" za prepustenie riaditeľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Jamesa Comeyho, a znovu ostro kritizoval rozsiahle vyšetrovanie údajného zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016.napísal Trump na Twitteri.Trumpov odkaz je pravdepodobne potvrdením tohtotýždňovej správy amerického denníka Washington Post, že prezidenta vyšetrujú pre podozrenie z marenia spravodlivosti. Uviedla to dnes tlačová agentúra DPA.Tvít je zrejme namierený proti námestníkovi ministra spravodlivosti Rodovi Rosensteinovi. Práve on totiž odporučil odvolanie Comeyho a neskôr vymenoval špeciálneho prokurátora Roberta Muellera, ktorý údajne teraz vyšetruje Trumpa.Trump pôvodne uviedol, že odporúčanie odvolať Comeyho dostal od námestníka ministra spravodlivosti Rosensteina a od ministra spravodlivosti Jeffa Sessionsa; potom v interview vyhlásil, že sa tak rozhodol, lebo ho vyšetrovanie Ruska znepokojovalo.Nie je jasné, či prezidentov odkaz na Twitteri potvrdzujúci vyšetrovanie jeho osoby vychádza z priamo získanej informácie alebo zo správ v médiách, že ho Mueller vyšetruje za marenie spravodlivosti, keďže odvolal Comeyho z postu šéfa FBI. Comey sa totiž venoval kauze zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb a prepojenia Trumpovej kampane na ruských predstaviteľov.