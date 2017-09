Trump vysoko ocenil Erdogana a vyzdvihol americko-turecké vzťahy

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 22. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa vo štvrtok stretol so svojím tureckým náprotivkom Recepom Tayippom Erdoganom. Trump na jeho adresu vyslovil veľké uznanie, a to napriek komplikovaným vzťahom medzi oboma krajinami, informovala dnes agentúra DPA.vyhlásil Trump pred rozhovormi konanými popri zasadaní Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.dodal šéf Bieleho domu. Erdogan ho doplnil, že lídri plánujú hovoriť o "súčasných vzťahoch" medzi Washingtonom a Ankarou, ako aj o "nedávnom regionálnom vývoji".Trump sa vyhol odpovediam na otázky ohľadom postavenia Kurdov a zásahu Erdoganovej ochranky proti demonštrantom vo Washingtone, ku ktorému došlo tento rok.Trumpove poznámky sú v rozpore s dlhodobým znepokojením USA ohľadom Erdoganovho dodržiavania ľudských práv, širšej politickej situácie v Turecku a požiadaviek Ankary na vydanie duchovného Fethullaha Gülena, ktorého Erdogan obviňuje zo zosnovania vlaňajšieho neúspešného pokusu o vojenský prevrat.Spojené štáty a Turecko sú členskými štátmi NATO. V uplynulých rokoch sa ich bilaterálne vzťahy sústreďujú na boj proti terorizmu a džihádistickej organizácii Islamský štát (IS) pôsobiacej v susednej Sýrii a Iraku.