Trump vyzval na udelenie trestu smrti pre Saipova

Would love to send the NYC terrorist to Guantanamo but statistically that process takes much longer than going through the Federal system... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2. novembra 2017

Washington 3. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok opakovane vyzval na udelenie trestu smrti pre Sayfulla Saipova, ktorý v utorok vykonal na newoyrskom Manhattane teroristický útok polododávkou, pričom pripravil o život osem ľudí. Trump však cúvol od svojej skoršej výzvy, aby bol tento 29-ročný Uzbek poslaný do väzenského zariadenia Guantánamo s tým, že toinformuje spravodajský portál stanice BBC.napísal Trump na sociálnej sieti Twitter.Saipov, pôvodom z Uzbekistanu, žil v USA od roku 2010 a podľa vlastnej výpovede útok plánoval rok. Vyšetrovateľom povedal, že zo svojho činu máa chcel zabiť čo najviac ľudí. Útok vykonal v mene džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) a pôvodne zamýšľal vyvesiť vlajku IS na prenajatej polododávke, ktorou vrazil do chodcov a cyklistov; rozmyslel si to s tým, že by na seba upútal pozornosť. Jeho pôvodným cieľom bol Brooklynský most.Trump sa už v minulosti dovolával udelenia najvyššieho trestu v niekoľkých medializovaných prípadoch. V roku 1989, keď skupinu piatich černošských a latinskoamerických mužov obvinili z mimoriadne brutálneho znásilnenia ženy v New Yorku, Trump z vlastných zdrojov zaplatil 85.000 dolárov za inzerát v miestnych novinách s titulkomPiatich obžalovaných však neskôr zbavili obvinení na základe výsledkov testov DNA.