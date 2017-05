Trump vyzval v Rijáde na vytvorenie koalície štátov proti extrémizmu

Americký prezident Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

USA a arabské krajiny Perzského zálivu posilnia boj proti financovaniu terorizmu

Rijád 21. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyhlásil dnes v saudskoarabskom Rijáde, že Spojené štáty požadujú vytvoreniena Blízkom východe, ktorej cieľom by bolo. V rámci prejavu na Arabsko-islamsko-americkom summite za účasti predstaviteľov 55 krajín tiež prisľúbil, žePred lídrami prevažne moslimských krajín sa Trump vyjadril, že USA sa nebudú. Zdôraznil, že boj proti terorizmu nie je súbojom medzi rôznymi náboženstvami alebo civilizáciami, ale medzipovedal americký prezident na summite v Rijáde.Saudskoarabský kráľ Salmán, ktorý je hostiteľom Trumpa, vyjadril na tomto stretnutí odhodlanie potlačiť Islamský štát a iné teroristické organizácie. Zapritom označil znepriatelený Irán.konštatoval Salmán v rámci summitu, ktorý sa začal prednesom veršov z Koránu.Dnešné vystúpenie na Arabsko-islamsko-americkom summite bolo prvým významným prejavom Trumpa v rámci prvej zahraničnej cesty po nástupe do úradu, ktorú začal v sobotu dvojdňovou návštevou Saudskej Arábie. Moslimských lídrov pri tejto príležitosti ubezpečil, žeo ich náboženstve či spôsobe života. Namiesto toho chceSpojené štáty a arabské krajiny Perzského zálivu sa dohodli na zriadení centra, ktoré bude monitorovať financovanie teroristických skupín. Dohodu oznámili dnes v čase, keď prezident USA Donald Trump viedol na návšteve saudskoarabského Rijádu s regionálnymi lídrami rozhovory o bezpečnosti i zbrojných kontraktoch.Saudská Arábia je prvou krajinou, do ktorej Trump zavítal od januárového nástupu do funkcie. Počas druhého dňa návštevy vystúpi dnes popoludní pred arabskými a moslimskými predstaviteľmi s prejavom o boji proti extrémizmu a terorizmu.Trump sa dnes zúčastnil na summite lídrov šesťčlennej Rady pre spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu (GCC), kde patrili k témam konflikty v Jemene a Sýrii, ako aj vzťahy so šiitským Iránom, ktorý sunnitskí lídri arabských krajín regiónu vnímajú ako hrozbu.Vrcholná schôdzka sa konala po tom, ako USA a krajiny GCC podpísali memorandum o porozumení o vytvorení centra, ktoré bude sledovať zdroje financovania terorizmu. Podpísaný dokument si pred novinármi vymenili americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson a saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Nájif.Trump sa predtým stretol na bilaterálnych schôdzkach s viacerými lídrami z regiónu, medzi ktorými boli bahrajnský kráľ Hamad ibn Ísá al-Chalífa a katarský emir Tamím ibn Hamad as-Sání.Šéf Bieleho domu prisľúbil Bahrajnu, v ktorom sídli 5. flotila námorných síl USA, že v jeho vzťahoch s terajšou americkou vládou nedôjde k. To vzniklo medzi Manámou a Washingtonom po tom, ako Trumpov predchodca Barack Obama kritizoval zákrok voči proreformným protestom v Bahrajne v roku 2011.S výhľadom na tvorbu pracovných miest v USA a bezpečnosť v regióne Perzského zálivu Trump pred stretnutím s katarským emirom uviedol, že s ním bude hovoriť ovyhlásil Trump.Pri rozhovore s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím Trump prijal pozvanie na návštevu severoafrickej krajiny. Americký prezident označil Sísího za, pokým egyptský líder nazval Trumpa, na čo Trump reagoval:Trump neskôr v priebehu dňa vystúpi pred účastníkmi Arabsko-islamsko-amerického summitu, na ktorom sa zídu predstavitelia 55 krajín.Očakáva sa aj jeho vystúpenie pri príležitosti slávnostného otvorenia Globálneho centra pre boj proti extrémistickej ideológii so saudskoarabským kráľom Salmánom.