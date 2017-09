Trump zablahoželal Merkelovej k víťazstvu vo voľbách

a snímke nemecká kancelárka a predsedníčka Kresťanskodemokratickej únie Nemecka Angela Merkelová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 29. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump zablahoželal vo štvrtok nemeckej kancelárke Angele Merkelovej k tomu, že ju v nedeľných voľbách zvolili do úradu na štvrté funkčné obdobie.Biely dom uviedol, že obaja lídri hovorili spolu vo štvrtok a Trump zaželal Merkelovej, aby sa jej darilo pri vytváraní novej vlády. Vo voľbách vyhral jej konzervatívny blok, pripomína agentúra AP.Obaja tiež diskutovali o aktivitách Iránu na Blízkom východe, jeho raketovom programe a jadrovej dohode, ktorú Trump kritizoval ako jednu z najhorších, akú kedy USA vyrokovali. Americký prezident by mal do 15. októbra potvrdiť, či Irán túto dohodu dodržuje. Nedávno uviedol, že k rozhodnutiu už dospel, ale odmietol ho prezradiť.Trump a Merkelová tiež diskutovali o zámere dosiahnuť denuklearizáciu Kórejského polostrova mierovými prostriedkami.