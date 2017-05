Trump zamenil sídlo na Floride za Bedminster na severe USA

Donald Trump. Foto: TASR/AP Donald Trump. Foto: TASR/AP

Washington 7. mája (TASR) – Americký prezident Donald Trump netrávi tento víkend tradične vo svojom "víkendovom Bielom dome" na Floride. Svoje luxusné sídlo Mar-a-Lago na juhu krajiny zamenil za svoje ďalšie luxusné sídlo Bedminster na severe USA.Trump nazval svoju rezidenciu na Floride "zimný Biely dom" a strávil tam minimálne polovicu víkendov od januárového nástupu do funkcie. Zima je však preč a s ňou aj hlavná dovolenková sezóna na Floride. Odteraz tam bude priveľmi teplo a hlavne nepríjemne vlhko.Americký prezident sa preto vybral smerom na sever – do svojho golfového klubu Bedminster v štáte New Jersey.Luxusná nehnuteľnosť sa nachádza približne 72 kilometrov na západ od mesta New York, na odľahlom mieste na vidieku s rozľahlými lúkami a lesmi a v oblasti známej jazdením na koňoch a poľovaním na líšky. Priľahlé mestečko Bedminster má len niečo vyše 8000 obyvateľov."Ospalé mesto Bedminster sa pripravuje na pozornosť - a účty za bezpečnosť prezidenta, ktoré môžu nasledovať," uviedla rozhlasová stanica NPR.Starosta mesta už požiadal vládu o finančnú pomoc pri zaisťovaní bezpečnosti prezidenta."Začnú sem chodiť davy ľudí? Budú chcieť kempovať pred golfovým ihriskom? Neviem, ale dúfam, že nie. Myslím si, že by sme boli radšej, keby veci zostali pokojné tak, ako je to v Bedminsteri bežné," reagoval starosta Steve Parker na to, že malé mesto sa teraz dostane do pozornosti celej krajiny a možno aj protestujúcich. Niekoľko z nich prišlo do Bedminsteru už tento víkend.Niektorí miestni podnikatelia sa však tešia – očakávajú vyššie tržby."Keď tu bol v novembri, veľmi to pomohlo obchodu. Bolo tu veľa agentov tajnej služby a veľa novinárov," povedal pre NPR majiteľ reštaurácie.Trump si sídlo kúpil v roku 2002 a s rodinou tam odvtedy trávi letné dovolenky.V roku 2009 sa Bedminster stal miestom svadby jeho dcéry Ivanky s Jaredom Kushnerom.Klub má 36-jamkové golfové ihrisko, kryté tréningové centrum, niekoľko tenisových kurtov, vyhrievaný 25-metrový bazén, basketbalové ihrisko, fitnes centrum, luxusné ubytovanie, klubovňu, reštauráciu a konferenčné centrum. Na pozemku sú tiež domy Donalda Trumpa a jeho rodiny. Nechýba ani plošina na pristávanie vrtuľníkov."Je to investícia do života, oddychu a luxusu, sú to zážitky a spomienky na celý život," láka na členstvo webová stránka klubu.Klub má v súčasnosti 425 členov. Členovia platia podľa denníka Washington Post vstupný poplatok 75.000 až 100.000 dolárov a ročné členské viac ako 22.000 dolárov. Pre porovnanie v Mar-a-Lago je vstupný poplatok 200.000 dolárov, pričom sa zdvojnásobil po tom, ako sa Trump stal prezidentom.Donaldovi Trumpovi sa zrejme práve tento majetok páči najviac, lebo ho v minulosti spomenul ako miesto svojho posledného odpočinku."Nie je to niečo, na čo by sme radi mysleli, ale dáva to zmysel. Toto je taká nádherná krajina a Bedminster je jedno z najbohatších miest v krajine," povedal Trump v roku 2007 pre denník New York Post.