Trump zatiaľ neplní sľuby o deportáciách kriminálnikov

Washington 14. augusta (TASR) – Americký prezident Donald Trump už počas predvolebnej kampane sľuboval, že veľmi rýchlo vyhostí z krajiny milióny "zlých chlapíkov". Štatistiky však naznačujú, že sľub zatiaľ zostáva len sľubom.informoval denník Washington Post.Počas prvých šiestich mesiacov tohto roka muselo krajinu opustiť 105.000 ilegálnych prisťahovalcov, z nich 61.370 malo záznam v registri trestov. V rovnakom období minulého roka, počas vlády Baracka Obamu, boli tieto čísla 121.170 a 70.603.napísali noviny.Trump sľúbil nielen rýchle vyhostenie kriminálnikov, ale aj nájdenie riešenia pre slušných ilegálnych prisťahovalcov. Také riešenie však zatiaľ nepredstavil a ICE uvádza, že každý ilegálny prisťahovalec podlieha vyhosteniu.Washington Post upozornil na to, že počas Trumpovej vlády zatkli viac než dvakrát toľko nelegálnych imigrantov s čistým registrom trestov než v prvom polroku 2016.napísal denník.Celkovo bolo tento rok zatknutých 75.000 osôb, z toho 19.700 nemalo žiadny kriminálny záznam.Bývalý riaditeľ ICE John Sandweg pre Washinton Post povedal, že práve zvýšený počet zatknutých osôb s čistým registrom trestov sabotuje Trumpov plán rýchlo vyhostiť kriminálnikov.uviedol Sandweg.Ďalšou príčinou zníženého počtu deportácií je podľa Washington Post aj to, že od nástupu Trumpa do funkcie výrazne klesol počet nelegálnych prekročení hranice. Práve imigranti chytení priamo pri hranici tvorili počas Obamovej vlády viac než polovicu z vyhostených.