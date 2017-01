Trump zrejme pozastaví prijímanie utečencov zo Sýrie

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 26. januára (TASR) - Nový americký prezident Donald Trump má v úmysle pozastaviť prijímanie utečencov zo Sýrie na území Spojených štátov dovtedy, kým zmeny v bezpečnostných previerkach nezaručia, že sa medzi prijímanými osobami nenachádzajú potenciálni teroristi. Vyplýva to z návrhu výkonného nariadenia, ktoré by mohol prezident podpísať už v priebehu dneška.Dokument, ktorého obsah zverejnili v stredu americké médiá, popri odmietaní Sýrčanov predpokladá pozastavenie celého amerického utečeneckého programu na 120 dní, aby mali príslušné úrady čas na prehodnotenie bezpečnostných postupov, ako aj počtov prijímaných osôb. Zatiaľ čo Trumpov predchodca Barack Obama prisľúbil tento program rozšíriť na 110.000 ľudí ročne, navrhované nariadenie by stanovilo pre tento rok hranicu 50.000 utečencov.V prípade Sýrie by mali ministri zahraničných vecí a obrany USA pripraviť do 90 dní plán vytýčenia "bezpečných oblastí" priamo v krajine sužovanej občianskou vojnou, ale aj v "okolitom regióne", kde nájdu vysídlení Sýrčania útočisko, kým ich nebude možné presunúť inam. Ďalším plánovaným krokom Trumpa je podľa zverejneného návrhu pozastavenie vydávania amerických víz občanom Iraku, Iránu, Jemenu, Líbye, Somálska, Sudánu a Sýrie, teda prevažne moslimských krajín, a to na minimálne 30 dní.Očakáva sa, že Trump uvedené výkonné nariadenie podpíše ešte tento týždeň, pričom nie je jasné, či bude jeho obsah dovtedy nejako upravený.Navrhované opatrenia znamenajú ďalšie sprísnenie imigračnej politiky USA v súlade s predvolebnými sľubmi Trumpa, ktorý už v stredu podpísal dve takéto nariadenia. Týkajú sa výstavby múru na hranici s Mexikom a zastavenia prísunu financií z federálnych zdrojov do amerických miest, kde odmietajú zakročiť proti nelegálnym prisťahovalcom.