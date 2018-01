Trumpa by mohli odvolať z funkcie i pre údajnú psychickú nespôsobilosť

Prezident USA D.Trump Foto: TASRAP Prezident USA D.Trump Foto: TASRAP

Washington 9. januára (TASR) - Americké médiá v týchto dňoch preberajú ďalšiu z možností odvolania Donalda Trumpa z prezidentskej funkcie. Súčasný šéf Bieleho domu by eventuálne mohol prísť o svoj post na základe 25. dodatku k ústave USA, ktorý hovorí o psychickej nespôsobilosti prezidenta na výkon úradu.





"Existujú nové správy o tom, že personál Bieleho domu diskutuje o 25. dodatku," uviedla v pondelok spravodajská televízia CNN.Konanie vo veci uplatnenia tohto dodatku sa začína vtedy, keď sa väčšina členov prezidentovho kabinetu zhodne na tom, že už ďalej nie je schopný vykonávať svoju funkciu. Túto skutočnosť musia verejne vyhlásiť a predložiť na schválenie Kongresu. Ten musí následne takýto krok odobriť dvojtretinovou väčšinou hlasov.Príslušný dodatok k ústave prijal americký Kongres v roku 1965. Rieši prevzatie funkcie šéfa Bieleho domu viceprezidentom v prípade, že prezident ju nie je schopný vykonávať, napríklad z dôvodu úmrtia alebo fyzickej či psychickej nespôsobilosti. Dodatok bol prijatý po zavraždení prezidenta Johna F. Kennedyho a v súvislosti s obavami, ktoré vyvolali vážne zdravotné problémy jeho predchodcu Dwighta Eisenhowera."Využitie dodatku bolo raz krátko zvažované, keď sa členovia tímu prezidenta Ronalda Reagana domnievali, že je nešikovný a nevšímavý. Nakoniec ale od tejto myšlienky upustili," pripomenula CNN.V prípade Trumpa majú byť dôvodom na využitie 25. dodatku jeho údajné psychické problémy. Diskusie o mentálnej spôsobilosti Trumpa na funkciu prezidenta ho sprevádzajú už od čias predvolebnej kampane. V týchto dňoch ešte nabrali na intenzite po vydaní knihy s názvom "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (Oheň a hnev: Vo vnútri Trumpovho Bieleho domu) spisovateľa a novinára Michaela Wolffa, ktorá prezidenta zobrazuje ako neinformovaného a nespôsobilého na výkon úradu. Trump správy spochybňujúce jeho duševnú stabilitu odsúdil a na sociálnej sieti Twitter napísal, že je "veľmi stabilný génius".CNN zdôraznila, že využitie 25. dodatku nebude o nič jednoduchšie než proces impeachmentu, o ktorý sa demokratickí kongresmani už raz neúspešne pokúsili."Odstránenie prezidenta 25. dodatkom si vyžaduje politickú apokalypsu, niečo ako prezidenta v kóme alebo rozpor takých obrovských rozmerov, ktoré by ohrozovali štruktúru krajiny alebo jej existenciu,“ uviedla televízia.V Kongrese majú v súčasnosti väčšinu republikáni a aj preto ním neprešiel ani návrh na iný spôsob odstavenia Trumpa z úradu - impeachment, odvolanie z úradu v prípade zrady, korupcie alebo iných vážnych trestných činov či priestupkov.

čítajte tiež: Trump pracuje menej, viac času venuje televízii a Twitteru



Začiatkom decembra navrhol impeachment demokrat Al Green. Argumentoval pritom údajnými rasistickými a šovinistickými postojmi Trumpa, ktoré sa premietajú aj do jeho politiky. Nezískal však ani podporu väčšiny demokratov, nie to republikánov.



CNN dodala, že existuje veľmi jednoduchý spôsob, ako môže Trump ukončiť debatu o svojom psychickom stave. Na tento piatok má naplánovanú každoročnú prezidentskú lekársku prehliadku.



"Počas tejto prehliadky by mali lekári zhodnotiť aj Trumpov duševný stav. V minulosti sa prezidentskí lekári nezameriavali na psychický stav, ale Trump by mal také vyšetrenie nielen privítať, ale vyžiadať si ho," uviedla televízia.