Trumpa kritizoval jeho nominant Gorsuch, tvrdí senátor Blumenthal

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 9. februára (TASR) - Nominant amerického prezidenta Donalda Trumpa na sudcu najvyššieho súdu Neil Gorsuch označil útoky šéfa Bieleho domu na justíciu za "deprimujúce" a "demoralizujúce", tvrdí senátor Demokratickej strany Richard Blumenthal. Gorsuch mu to vraj osobne povedal počas stredajšej schôdzky.Gorsuch ako kandidát na sudcu najvyššieho súdu absolvuje momentálne sériu zdvorilostných stretnutí so senátormi, poznamenala agentúra AP.Donald Trump označil federálneho sudcu Jamesa Robarta za "takzvaného sudcu". Robart totiž dočasne zablokoval Trumpov tzv. protiimigračný dekrét z 27. januára. Po tom, čo sa ministerstvo spravodlivosti voči pozastaveniu dekrétu odvolalo, má prípad na stole odvolací súd. Avizoval, že rozhodne "čo najskôr". Proti jeho verdiktu sa môžu obe strany odvolať na najvyšší súd.Trump nariadením z 27. januára zakázal na 90 dní vstup do USA cestujúcim z Iránu, Iraku, Líbye, Somálska, Sudánu, Sýrie a Jemenu a tiež všetkým utečencom na 120 dní - výnimkou sú utečenci zo Sýrie, ktorým zakázal vstup na neurčitý čas. Trump obhajoval svoj krok bezpečnostnými dôvodmi.