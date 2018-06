Trumpa nebude na najbližších zahraničných cestách sprevádzať manželka

Americký prezident Donald Trump a manželka Melania Trumpová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 4. júna (TASR) - Prvá dáma USA Melania Trumpová nebude sprevádzať svojho manžela na jeho nadchádzajúcich zahraničných cestách v tomto mesiaci. Správu, ktorá môže znova podnietiť dohady o jej zdraví a manželstve, potvrdila v nedeľu večer jej hovorkyňa, informovala agentúra DPA.Hovorkyňa Stephanie Grishamová pre DPA povedala, že Trumpová nepocestuje s prezidentom Donaldom Trumpom tento týždeň do Kanady na summit G7, pričom sa neplánuje, aby ho sprevádzala do Singapuru na jeho summit so severokórejským vodcom Kim Čong-unom 12. júna.Melania Trumpová (48) sa na verejnosti neobjavila od 10. mája, keď spolu s manželom vítali na leteckej základni pri Washingtone troch Američanov, ktorých prepustila z väzenia Severná Kórea.Krátko na to Trumpová podstúpila operáciu v dôsledku zdravotného problému s obličkami, zákrok podľa Bieleho domu prebehol dobre. Prepustili ju po piatich dňoch 20. mája, ani potom ju však na verejnosti nevideli, čo vyvolalo rôzne špekulácie.Dohady nerozptýlil ani Trumpovej tvít z minulej stredy, v ktorom uviedla, že sa "cíti skvele".