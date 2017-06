Trumpov cestovný zákaz je už na Najvyššom súde

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 2. júna (TASR) – Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa požiadala Najvyšší súd, aby obnovil zákaz vstupu do krajiny pre občanov šiestich prevažne moslimských krajín, informovala dnes agentúra AP.Ministerstvo spravodlivosti podalo žiadosť vo štvrtok večer. Argumentovalo, že federálny odvolací súd v Richmonde vo Virgínii urobil niekoľko chýb pri rozhodovaní o Trumpovom dekréte. V USA bude podľa rezortu bezpečnejšie, ak tento zákaz začne platiť.Odvolací súd v Richmonde koncom mája potvrdil rozhodnutie súdu nižšej inštancie o zablokovaní dekrétu, ktorým prezident Donald Trump zakázal vstup do USA občanom šiestich krajín.Odvolací súd v Richmonde potvrdil marcové rozhodnutie federálneho sudcu z Marylandu, ktorý platnosť Trumpovho dekrétu pozastavil pre dôvodné podozrenie, že je namierené voči moslimom. K tomuto záveru dospel na základe vyhlásení z čias Trumpovej predvolebnej kampane, čím sa stotožnil s argumentmi Americkej únie občianskych slobôd (ACLU).Podľa nálezu odvolacieho súdu je prezidentov dekrét zrejme v rozpore so zákazom náboženskej diskriminácie zakotveným v americkej ústave. Uplatnenie zákazu by podľa súdu spôsobilo nenapraviteľné škody mnohým ľuďom po celých Spojených štátoch.Trump svojim dekrétom zo 6. marca na 120 dní zastavil prijímanie utečencov a na 90 dní zakázal vydávať nové víza občanom zo šiestich prevažne moslimských krajín, konkrétne zo Sýrie, Iránu, Líbye, Somálska, Sudánu a Jemenu.Išlo pritom už o upravenú verziu januárového dekrétu, v ktorom pôvodne figuroval aj Irak. Jeho platnosť zablokovali americké súdy po sérii žalôb.