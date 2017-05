Trumpov imigračný dekrét skončí na ústavnom súde

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 3. mája (TASR) – Americký prezident Donald Trump oslávil uplynulý víkend 100 dní vo funkcii. O niekoľko dní uplynie 100 dní aj odo dňa, keď spôsobil obrovský rozruch podpísaním imigračného dekrétu. Po úvodnom chaose na letiskách, horúcej diskusii v médiách a protestoch v uliciach aj na súdoch však zostalo ticho. Čo sa s týmto nariadením deje?myslí si generálny prokurátor štátu Washington Bob Ferguson, ktorý sa ako jeden z prvých postavil proti imigračnému dekrétu.Ferguson pre americkú rozhlasovú stanicu NPR vysvetlil, že dekrét majú v súčasnosti na stole sudcovia, čo môže ešte nejaký čas trvať a napokon aj tak pôjde súboj medzi prezidentom a žalobcami pred ústavný súd." povedal prokurátor.Ferguson ďalej vysvetlil, že kým sa skončí odvolací proces, je prezidentský dekrét pozastavený a platí súdny zákaz jeho uplatňovania." dodal prokurátor.Donald Trump len niekoľko dní po nástupe do funkcie podpísal nariadenie, ktorým zakázal občanom siedmich krajín (Sudán, Sýria, Irán, Líbya, Somálsko, Jemen, Irak) vstup do USA a pozastavil prijímanie utečencov. Cieľom malo byť udržať radikálnych islamských teroristov mimo krajinu.Nariadenie začalo platiť okamžite a spôsobilo chaos na letiskách. Okamžite sa proti nemu zdvihla aj vlna kritiky. Politici, právnici, novinári, analytici a občania argumentovali, že nariadenie je unáhlené, neľudské, diskriminačné, neefektívne, dokonca možno aj protiústavné.Po vyše týždni štát Washington ako prvý podal na súde žalobu proti dekrétu a federálny sudca ho zablokoval. Biely dom potom vypracoval zrevidovanú verziu, z ktorej vypadol Irak a umožnila vstup do USA tým občanom vybraných krajín, ktorí už majú americké víza.Štát Washington sa však postavil aj proti tomuto nariadeniu a neskôr sa k nemu pridali aj štáty Havaj a Maryland. Nariadenie zablokovali skôr, než vstúpilo do platnosti.Donald Trump rozhodnutie súdov kritizoval, odvolal sa proti nemu a povedal, že sa nevzdá.Odvolacie súdy by sa mal prípadmi zaoberať tento mesiac.