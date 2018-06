Trumpov nominant na post veľvyslanca v Soule chce pozastaviť manévre

Americký prezident Donald Trump (vľavo) a severokórejský líder Kim Čong-un sa prechádzajú a konverzujú po pracovnom obede počas historického summitu v blízkosti hotela Capella na singapurskom ostrove Sentosa 12. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 15. júna (TASR) - Spojené štáty a Južná Kórea by maliveľké spoločné vojenské cvičenia, aby zistili, či to Severná Kórea myslí s dialógom vážne, povedal vo štvrtok admirál vo výslužbe Harry Harris, nominant amerického prezidenta Donalda Trumpa na post veľvyslanca v Južnej Kórei.povedal Harris počas schvaľovacieho híringu pred senátnym výborom pre zahraničné vzťahy.Harris o pozastavení americko-juhokórejských vojenských cvičení hovoril v súvislosti so summitom prezidenta Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una, ktorý sa 12. júna konal v Singapure. Trump a Kim sa na stretnutí dohodli na prebudovaní vzťahov medzi Washingtonom a Pchjongjangom prostredníctvomdenuklearizácie Kórejského polostrova výmenou za bezpečnostné záruky Spojených štátov.Po singapurskom summite Trump podľa DPA prekvapujúco vyhlásil, že pozastavíktorých sa pravidelne zúčastňujú americké a juhokórejské jednotky, pretože sú nákladné a provokačné.