Trumpov právnik prijal platby od ruského miliardára Vekseľberga

Michael Cohen, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 9. mája (TASR) - Právny zástupca pornoherečky Stormy Daniels uviedol, že Michael Cohen, dlhoročný osobný právnik amerického prezidenta Donalda Trumpa, prijal platby vo výške 500.000 dolárov od spoločnosti spájanej s ruským miliardárom Viktorom Vekseľbergom. Informovala o tom v stredu agentúra AP s odvolaním sa na správu herečkinho právnika Michaela Avenattiho.Avenatti vo svojej správe tvrdí, že k prevodu finančných prostriedkov na Cohenov účet malo dôjsť po tom, čo Cohen vyplatil v októbri 2016 Stormy Daniels 130.000 dolárov za to, aby mlčala o svojom údajnom pomere s Trumpom. Okrem toho na Cohenov účet prichádzali platby od viacerých spoločností vrátane farmaceutického giganta Novartis či telekomunikačnej firmy AT&T, ktoré dostávajú štátne zákazky. Informácie, ktoré by jeho tvrdenia dokazovali Avenatti nepredložil a nezverejnil ani ich zdroj.Vo svojej sedemstranovej správe však Avenatti tvrdí, že išlo o pohyby na tom istom účte, z ktorého Cohen zaplatil za mlčanie bývalej pornoherečke.V správe obsahujúcej konkrétne dátumy a čiastky sa uvádza, že ruský miliardár Viktor Vekseľberg uskutočnil medzi januárom a augustom 2017 v prospech účtu právnikovej firmy Essential Consultants osem platieb v celkovej výške 500.000 dolárov. Účel platieb zatiaľ nie je známy.Podľa Avenattiho prevody na Cohenov účet realizoval Vekseľberg cez americkú investičnú spoločnosť Columbus Nova patriacu do skupiny Renova, ktorú ruský miliardár ovláda.Stormy Daniels, vlastným menom Stephanie Cliffordová, chce teraz súdnou cestou od dohody o mlčanlivosti, ktorú uzavrela s Cohenom, odstúpiť, keďže podľa nej je dohoda neplatná.V súčasnosti 39-ročná Cliffordová tvrdí, že mala jedenkrát pohlavný styk s Trumpom počas golfového turnaja v Lake Tahoe v roku 2006 - vtedy bol miliardár už ženatý so súčasnou prvou dámou Melaniou.